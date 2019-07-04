تراند اليوم : هيفا وهبي تعرّضت لموقف محرج أم بسيط؟ – صورة

أمضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وقتها مع أصدقائها، وسهرت معهم وفرحت ورقصت وتصوّرت مع معجب لها من أستراليا في أحد المطاعم الباهظة في الـ Downtown في بيروت، بعدما مرّت بمرحلة صحية دقيقة للغاية.

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وثّقت أغلبية الحفلة بفيديوهات نشرتهم تباعًا، ورافقها خبيرة المكياج بسام فتوح وأمضيا ليلة جميلة لم تخلُ من الضحك والمرح بين أصدقاء العمر والنجومية.

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وفور عودتها إلى منزلها، نشرت صورة لحذائها الذي كانت تنتعله، وعلّقت: (راح الكعب للشوز انبسطو هلأ)، إشارة منها إلى الحسد.

ولكن ما ظهر في الصورة ليس الكعب كلّه لكن جزءً بسيطًا جدًا منه.

البعض قال إنها تعرضت لموقف محرج بسبب الكعب، لكننا نراه عاديًا وما حصل معها يحصل مع أي فنانة أخرى أو إنسانة ثانية.