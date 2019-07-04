“أستطلع” نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر

متابعينا الأحباء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في داخل وخارج جمهورية مصر العربية، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا الموضوع الهام وهو نتيجة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، والتي ينتظرها مئات ألألاف من الطلبة وأولياء أمورهم، للاطمئنان على أبنائهم ومستقبلهم الذي يتوقف على هذه النتيجة التي يتحدد على أساسها الكلية التي يدخلها الطلاب، لذا يزداد البحث على مواقع الأنترنت عن النتيجة حالياً.

أعلن الشيخ /صالح عباس وكيل ألأزهر الشريف، أنه بمجرد الانتهاء من ألامتحانات يوم 25/6/2019 للقسم الأدبي ويوم 29/6/2019 للقسم العلمي، بدأت على الفور عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة للدرجات من خلال عشر مراكز تصحيح على مستوي الجمهورية، لكي يتم التأكد من حصول كل طالب على حقه ولا يظلم أحد نتيجة خطأ في التصحيح والمراجعة، وقال للطلاب “سنقف بجواركم ومستقبلكم في أيداً أمينة”.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

يتم الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف من هنا. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. الضغط على زر عرض النتائج. ستظهر النتيجة مع بيانات الطالب من الاسم والمنطقة والمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية2019

أعلن السيد /أحمد عبد العظيم : رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، إلي أن نتيجة الثانوية الأزهرية ستعلن يوم 15 من شهر يوليو الحالي، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة التي ستستغرق أسبوعين، بعد الانتهاء من الامتحان يوم 29/6/2019 الماضي، وأن المؤشرات الأولية للنتائج مبشراً جداً ومرتفعة عن الأعوام السابقة.

وفي نهاية المقال نتمنى النجاح والتفوق لجميع الطلاب، والحصول على مجاميع مرتفعة تمكنهم من دخول الكليات التي يرغبون فيها.