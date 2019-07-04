تراند اليوم : ظهور شبيهة منى فاروق في رمضان يثير غضب المصريين...



أثارت الفنانة المصرية الشابة ياسمينا صالح، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، صورة برفقه الفنان أيمن قنديل أكدت خلالها مشاركته في المسلسل العراقى “الرحلة 69″، المقرر عرضه في رمضان.

ونال المنشور غضب وهجوم من جانب نشطاء مصريين، خاصة أن الفنانة الشابة مثيرة للجدل ودائمة الظهور بشكل جرئ ملابس عارية، مستنكرين ظهورها في شهر رمضان.

والفنانة ياسمينا صالح تبلغ من العمر 22 عام، تدرس في معهد الألسن العالي، تعشق الرياضة ودائما ما تنشر صوراً لها بالملابس الرياضية في صالات الجيم، أطلق عليها جمهورها شبيهة منى فاروق لتقارب الملامح بينهما.

وشاركت بدور صغير في مسلسل “أبواب الشك” بطولة الفنانة لقاء الخميسي وخالد سليم، كما طرحت أغنية عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعنوان ” تربية أيده”.

شاركت في فيلم “خسسني شكراً” بطولة نرمين ماهر ومدحت تيخا وإخراج وائل عبد القادر.

A post shared by ysmina saleh (@ysminasaleh) on Apr 22, 2019 at 6:22am PDT https://www.instagram.com/p/BwjzBYfHOdx/





