“جديد” وزارة التربية والتعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بقسميها العلمي...

متابعينا الأحباء من طلبة الثانوية العامة المصرية داخل جمهورية مصر العربية، يطيب لنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، التي يترقبها مئات الآلاف من الطلبة وأولياء أمورهم للاطمئنان على نتيجة مجهودهم طوال العام من المذاكرة والتحصيل، وتتصدر نتيجة الثانوية العامة مواضيع البحث على محركات البحث المختلفة، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية، نقدم لكم أخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2019 وموعد ظهور النتيجة ونرجو أن ينال المقال على تقديركم.

أعلن السيد/خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، أن عمليات تصحيح الامتحانات تسير بشكل صحيح بعد الانتهاء من عملية الامتحانات مباشراً، وطالب بعدم الضغط على الوزارة في موعد إعلان النتيجة لكي يأخذ كل طالب حقه، ولا يضار أحد نتيجة خطأ في عملية التصحيح ورصد الدرجات.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة2019

أعلن نائب رئيس أمتحان الثانوية العامة، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة المرجح حسب توقعه الشخصي هو نهاية الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، بناءً علي عملية التصحيح والتدقيق الجارية الاًن، وبالنسبة للشكاوى من صعوبة الامتحانات ومدة الوقت المخصص للامتحانات قال، أن الوزارة تبحث في الشكاوى وتنظر في نتيجة تصحيح العينات العشوائية وتتخز ما فيه مصلحة الطالب.

طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي