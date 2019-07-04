وزير التعليم يُعلن نسب النجاح فى جميع المواد للصف الأول الثانوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نسب النجاح فى جميع المواد الدراسية للصف الأول الثانوي وذلك فى امتحانات نهاية العام والتي عقدت فى التاسع عشر من مايو الماضي، وقد وصلت نسبة النجاح للصف الأول الثانوي فى بعض هذه المواد إلى 98.33% وقد وجه السيد الوزير رسالة لجميع المشككين.

وكان الدكتور طارق شوقي قد نشر جدول بنسب النجاح فى جميع المواد للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019 ونشرها على حسابه الشخصي فى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ووجه رسالة للمشككين فى الامتحانات قائلاً: “كانت آخر صيحة فى عالم التشكيك هى ادعاء أن مدارس بأكملها رسبت، وقد وصل الأمر أن يدعى البعض رسوب طلاب بسبب التقنيات والتابلت فى خطابات إعلامية رسمية”.

ورداً على هذه الشائعات وما تردد حول رسوب مدارس بأكملها قال سيادة الوزير “تبين أن هذه المدارس طلاب الخدمات الذين امتحنوا ورقياً فى كل المواد”، وأضاف خلال منشوره “أردنا أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني، وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة”.، وأضاف سيادة الوزير فى ختام منشوره على الفيسبوك “تحققوا وتبينوا الكلام المرسل، واطلبوا الدليل ممن يطلق هذه الأكاذيب بلا خجل أو علم أو سند”.

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وقد نشر وزير التربية والتعليم جدول بنسب النجاح فى جميع المواد الأساسية التى امتحن الطلاب فيها باستخدام التابلت وجاءت كالتالي فى اللغة العربية 98.33%، والأحياء 93%، والكيمياء 91.90%، وفى اللغة الأجنبية الأولي 90.54%، وفى اللغة الأجنبية الثانية 91.77%، وفى الجغرافيا 94.86%، وفى التاريخ 94.34%، وفى الرياضيات 88.33%، وفى الفلسفة 92.43%، ونعرض صورة من جدول نسب النجاح فى جميع المواد فى امتحانات أولي ثانوي.