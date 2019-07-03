تراند اليوم : هيفا: انكسر كعب حذائي انبسطوا! – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مساء البارحة، عدداً من الصور والفيديوهات من أجواء الاحتفال الذي نظمه أصدقاؤها بمناسبة عودتها لمتابعة نشاطها الفني بعد فترة من التوقف بسبب الوعكة الصحة التي تعرضت لها.

بعد نشرها للفيديوهات، فاجأت هيفا متابعيها بصورة لحذائها بعدما تعرض للكسر، وعلقت قائلة: (راح كعب للشوز انبسطوا).

هيفاء وهبي كانت أعلنت استئناف نشاطها الفني بعد المرض، وتستعد حالياً للقاء جمهورها في السويد يوم 10 أغسطس/أب المقبل.

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كانت وهبي مرت بأزمة صحية، استلزمت دخولها المستشفى، وطلبت من محبيها الدعاء لها، دون أن تذكر تفاصيل مرضها ليبقى الأمر غامضاً حتى الآن.