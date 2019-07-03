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تراند اليوم : تطورات جديدة في قضية "الفيديوهات الجنسية" في مصر...

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في تطور جديد في القضية التي أثارت الجدل في مصر، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الفنانتين ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه، في قضية اتهامهما بنشر فيديو فاضح مع مخرج مشهور.

وتقدم دفاع المتهمتين باستئناف لقرار إخلاء سبيلهما بتدابير احترازية، بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، وتم تحديد جلسة، اليوم الأربعاء، لنظر الاستئناف.

وجاء القرار بعد أن أمرت المحكمة بحبس الفنانتين وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في القضية نفسها.

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