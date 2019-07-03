الاكثر مشاهدة الان - تهم جديدة تطال شيما الحاج و منى فاروق لتورطهم بقضية أفلام خالد يوسف

قرر قاضي المعارضات في محكمة عين شمس بمدينة القاهرة تجديد حبس الممثلتين منى فاروق و شيما الحاج 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية في قضية الفيديو الإباحي المنسوب لهنّ .

و وجهت لهنّ المحكمة تهمة التحريض على الفسق والفجور والشذوذ الجنسي ، بعد ظهورهن من خلاله وهنّ تمارسنّ أفعلاّ غير أخلاقية مع أحد الرجال والذي قيل بأنه البرلماني خالد يوسف .

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وسبق وتم إلقاء القبض على الفنانتين في السابع من شهر شباط/ فبراير الماضي ، ومن حينها أصدر القضاء المصري عدة أحكام تقضي بتمديد حبسهن في إطار التحقيقات .

يشار إلى أن منى فاروق و شيما الحاج أنكرتا جميع التهم الموجهة إليهن ، باعتبار أنهن كنّ متزوجات من المخرج السينمائي المنسوب ظهوره في الفيديو ، فيما طالب محاميهما بإخلاء سبيلهما بضمان عدم مغادرة مكان إقامتهن .

الجدير بالذكر أن القصة بدأت بتداول مقطع فيديو فاضح عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، ظهرتا من خلاله وهنّ تمارسنّ الرذيلة مع أحد الرجال بالإضافة إلى ممارسة الشذوذ الجنسي .

مراسلون – أخبار الفن