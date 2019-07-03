تراند اليوم : هيفا وهبي تحتفل بعودتها – فيديو

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بعودتها لمتابعة نشاطها الفني، بعد أشهر من الغياب إثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية.

اقرأ: هيفا وهبي تتعرض لوعكة صحية وتطلب الصلوات – وثيقة

نشرت هيفا عدداً من الفيديوهات ظهرت فيها ترقص وتغني احتفالاً بشفائها برفقة عدد من أصدقائها المقربين الذين احضروا لها قالب حلوى يحمل جملة (عادت الملكة).

اقرأ: مدير أعمال هيفا: كانسر أية وخرا أية.. أرحموها بقى! – وثائق

كانت هيفا مرت بأزمة صحية، استلزمت دخولها المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع لتلقي العلاج اللازم، وطلبت من محبيها الدعاء لها، دون أن تذكر تفاصيل مرضها.