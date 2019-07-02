رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

اعتمدت وزارة التربية والتعليم أمس الموافق اليوم الاثنين 1 يوليو 2019 نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم ،وكانت نسبة النجاح تبلغ 62% للدبلومات أما المزدوج كانت 82% .

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وحصل 31 طالباً علي الدرجات النهائية من ضمنهم 25 طالبة و 7 طلاب ، مما يدل على تفوق الفتيات على البنين ،وقد علق وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على هذه الظاهرة بأنها تتكرر كل عام بسبب التزام الفتيات و خوضهن في تخصصات جديدة .

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية العام الدراسي 2018/2019 قد بدأت فى 18 مايو 2019 كما انها انتهت فى بداية شهر يونيو 2019 ، وكان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حوالي أكثر من 700 ألف طالب وطالبة .

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

وقد أجلت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 أكثر من مرة وذلك يحدث لأول مرة فى تاريخ نتائج الدبلومات حيث أن العام الماضي النتيجة لم تتأخر بهذه الطريقة ، ونشرت وزارة التربية والتعليم نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس أمس على موقعها الالكتروني الخاص بنتائج التعليم الفني لكي يستطيع الطالب الحصول علي نتيجته بسهولة .

ويمكنك الحصول علي النتيجة من خلال الدخول الي هذا الرابط

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وبعدها اختيار نوعية التعليم إذا كانت تجاري ، صناعي ، زراعي ، أو فندقى ، وبعدها كتابة رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة .

موعد إمتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2019

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحان الدبلومات الفنية الدور الثانى فى جميع المدارس الفنية بأن تبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 27 يوليو 2019 ، وسوف تنتهي الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك .