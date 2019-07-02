تنسيق الدبلومات الفنية 2019 _ المؤشرات الأولى للحد الأدنى لمعاهد وكليات الثانوي الصناعي...

تعرف على المؤشرات الأولى لتنسيق الدبلومات الفنية 2019 وذلك من خلال معرفة الحد الأدنى والأعلى للقبول بالكيات لعام 2018، الجدير بالذكر أن الإعلان الرسمي عن الحد الأدنى بالقبول لهذا العام سوف يعلن بشكل رسمي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وإعلان الحدود الدنيا والعليا للقبول بكليات والمعاهد المختلفة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

البينات الموضحة أدناه هي لتنسيق العام الماضي 2018 وتعد هي المؤشرات الأولية للقبول بالجامعات للعام الحالي ولا يمكن الجزم بها إلا بعد الإعلان الرسمي من قبل موقع وزارة التعليم العالي تستطيع عزيزي الطالب من التعرف إلى تلك المؤشرات كي تعرف أي من الجامعات المصرية تستطيع أن تدرس بها بمجموعك الحالي.

المؤشرات الأولى من واقع العام الماضي

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 97.57 (المنوفيه).

معهد القناة العالي للهندسة 97.19 السويس.

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.71 القليوبية.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.43 طنطا.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.36 البحيرة.

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا 95.45 طنطا.

معهد فني صحي طنطا 95.43 .

تربية حلوان 95.00 .

يتبع المؤشرات الأولى لتنسيق الدبلومات 2019