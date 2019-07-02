نتائج العراق 2019| نتائج الثالث المتوسط 2019 العراق الدور الأول في كل المحافظات عبر موقع وزارة...

نرصد لكم جميع الطلاب والطالبات بكافة المحافظات العراقية ظهور نتاءج الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق بالرقم الإمتحانات عبر موقع ناجح وزارة التربية والتعليم ،حيث أوشكت الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة والكنترول بكل المحافظات ،وكذلك سارت في منتهي الدقة والسرعة وفي خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اعتماد نتائج الصف الثالث المتوسط من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور قصي السهيل سيتم إعلانها عبر المواقع الرسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية .

نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 العراق

لقد أدت الطلاب الامتحانات الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق في في 11 يونيو وانتهت الامتحانات في يوم 30 يونيو الماضي،وعقب الانتهاء بدأت أعمال التصحيح والمراجعة بجميع أوراق الامتحانات وأعمال الكنترول ،وسوف تنتهي في خلال الأيام القادمة وسيتم رفعها واعتمادها رسمياً بكل المحافظات العراق وعرضها على جميع الطلاب والطالبات

محافظات العراق

نضع رابط النتائج للثالث متوسط باسم المحافظة هي:

الرصافة (1).

الرصافة (2)

الرصافة (3).

الكرخ (1).

الكرخ (2).

الكرخ (3)

كريلاء.

بابل.

النجف.

الآنبار.

البصرة.

ميسان.

القادسية.

السليمانية.

صلاح الدين.

كركوك.

ذي قار.

المثنى.

ديالي.

واسط.

الموصل.

رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2019 الدور الأول بكل المحافظات العراقية

للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 الدور الاول بجميع المحافظ العراقية ،نوفر لكم معرفة نتائج الإمتحانات لجميع الطلاب والطالبات الثالث المتوسط من خلال الروابط الأتية :

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يمكنكم الضغط والدخول على الروابط الرسمية أعلاه التابعة لوزارة التربية العراقية ،لمعرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2019 بالعراق ،بعد اعتمادها رسمياً من قبل وزير التربية العراقية ،ونتمني لكل طلابنا النجاح والتوفيق