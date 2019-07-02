“ظهرت” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس (تجاري – صناعي – زراعي...

بعد مرور عدة أيام من القلق والتوتر الذي أصاب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، ظهرت بحمد الله تعالى نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس وهذا ما خفف الكثير من القلق على طلاب الدبلومات الفنية الصناعية ومختلف التخصصات سواء كان الدبلوم التجاري أو الدبلوم الزراعي أو الدبلوم الفندقي، وعلى ذلك سوف نوضح تفصيلاً كيفية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية بكل سهولة من خلال استعراض رابط مباشر، حتى يسهل على جميع الباحثين عن النتيجة معرفة بيان الناجح أو الرسوب وكذلك المجموع النهائي للدرجات خلال الفصل الدراسي 2019، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية والحصول على أعلى الدرجات والتفوق والتميز، واليكم الرابط الخاص بمعرفة النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

في البداية يتوجب على طالب الدخول مباشرة على رابط نتيجة الدبلومات الفنية ومن ثم اتخاذ الإجراءات التالية:

اختيار التخصص المناسب.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على استعلام.

وبعدها سوف يظهر البيان التفصيلي للنتيجة وكذلك المعلومات الشخصية للطالب بهذا الشكل:

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بيـانــــات الطـالــــب الأســاسيــــة

اســــم الطــالــب …………… رقــم الجلـــوس …………….

المديرية التعليمية ……………………………….

إســــم المدرســة ……………………………..

النـــــــــــــــوعية ……………….

الشعبة / ………………….

التخصص / ……………….

نتيجـــــة الطـالـــــــب ………..

مجموع الطالب …………….النهاية العظمى للمجموع …………..

وهو بيان يوضح تفاصيل نتيجة الدبلومات بمختلف الأنواع، وبالإشارة إلى انه تم اعتماد النتيجة امس من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم الفني والتي أعلنت فيها عن نسب النجاح والعشرة الأوائل وعن إمكانية معرفة النتيجة إلكترونياً.