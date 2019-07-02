تراند اليوم : هكذا سخروا من مؤخرة سما المصري – صور

بات من المعروف أن الرقاصة المصرية سما المصري تعتمد على مؤخرتها لجذب الأنظار إليها وتسليط الضوء عليها، ولا تنشر سواها طالما أن لا أعمال لديها ولا حفلات.

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تكتفي بالسوشيال ميديا لتنشر ما تريد، دون أي رقيب أو حسيب، لكنها تتعرض لإنتقادات لاذعة ولشتائم ولا تكترث أبدًا، وتعتقد أننا بمجتمع غربي يقبل حركاتها، وحتى هناك لا توجد رقصاة أو فنانة تفعل ما تفعله سما.

يوسف صاحب إحدى الصفحات نشر صورة لسما وسخر من مؤخرتها التي تبرزها دائمًا، ونشر صورة مقسومة إلى نصفيْن أحدها تبرز مؤخرتها والثانية صورة أخذها من أحد أفلام الرسوم المتحركة، وقال: Close Enough.