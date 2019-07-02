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تراند اليوم : تسريب صور عارية لـ«منى الغضبان» مع خالد يوسف...

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على الرغم من حبس سيدة الأعمال المصرية ، على خلفية تورطها في فيديو إباحي مع المخرج والبرلماني ، إلا أن التسريبات لم تتوقف، إذا نشر نشطاء صورًا إباحية لها من الفيديو المحبوسة بسببه.
وتمتنع "الشبكة العربية" عن نشر كل الصور المسربة حفاظًا على الآداب العامة.
الجدير بالذكر أن الفنانتين وشيماء الحاج، محبوستان على ذمة القضية، وكذلك سيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا والإعلامية ، فيما يتواجد النائب بفرنسا مع أسرته في الوقت الذي يرفض فيه الاتهامات الموجهة إليه من البعض ويؤكد أنه سيعود عند طلبه للتحقيق، مشيرًا إلى أن ما يتعرض له من تشويه بسبب رفضه تعديل الدستور ومواقفه السياسية.


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