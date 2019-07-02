الآن .. برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري –...

انتظر طلاب الثانوية الفنية ظهور نتيجة الامتحانات بفارغ الصبر، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في مستهل هذا الاسبوع أنها بصدد إصدار النتيجة خلال منتصف هذا الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن تم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم في مقتبل هذا الأسبوع، وكانت طلاب الدبلومات الفنية قد بدءو فى أداء الامتحانات في الثامن عشر من شهر مايو لهذا العام وانتهى الطلاب من أداء الامتحانات في الأول من يونيو، ويقدر عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات بنحو حوالي 700000 طالب وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام كالتالي: حيث كانت نسبة النجاح فى التعليم الفنى الصناعى 85.23% بارتفاع 3.28 بنسبة النجاح عن العام الماضي، بينما بلغت نسبة النجاح في التعليم الفني التجاري 86.45% وذلك بزيادة عن نسبة العام الماضي بحوالي 1.42%، وبلغت نسبة النجاح في التعليم الفني الزراعي 95.40 بزيادة تقدر بحوالي 27.21% عن النسبة في العام الماضي، وبلغت نسبة النجاح بالتعليم الفني الفندقي 85.03% بانخفاض فى النسبة عن العام الماضي بحوالي 2.7%، بينما كانت انسبة النجاح بالتعليم الفني نظام الخمس سنوات حوالي 85.72% وذلك بنسبة زيادة 2.07% عن العام الماضي.

ومن أجل تسهيل الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الأقسام سواء كانت (صناعى – تجاري – زراعي – فندقي) قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير موقع لتسهيل الحصول على النتيجة، والذين يمكنك الدخول إليه والحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية بمحافظات الجمهورية الدور الأول 2019

وإذ يحرص موقع نجوم مصرية على وصول النتيجة لكل أبنائنا الطلاب ففي حالة صعوبة الوصول إلى النتيجة يمكنك ترك الاسم ورقم الجلوس والشعبة في التعليقات وسوف نقوم بالرد عليها.