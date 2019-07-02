تراند اليوم : تطور جديد في فيديوهات منى فاروق وشيما الحاج الإباحية مع خالد يوسف



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، على خلفية، ظهورهما في فيديو إباحي مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بنشر فيديوهات جنسية فاضحة، ونشر الرذيلة بالظهور في فيديوهات جنسية منتشرة على بعض المواقع.

ويأتي قرار تجديد الحبس، في ظل استمرار القضية التي لاتزال تثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والفنية، بسبب وجود خالد يوسف، المخرج والنائب البرلماني في القضية، إلى جانب القبض على سيدات أخريات في القضية بينهن منى الغضبان سيدة الأعمال والإعلامية رنا هويدي، والراقصة كاميليا.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على المتهمات بعد انتشار مقاطع فيديو وصور إباحية، في حين لم يوجه أي اتهام رسمي حتى الآن للمخرج خالد يوسف، بالرغم من حديثه أكثر من مرة عن القضية، وأقوال بعض المتهمات بزواجهن العرفي من المخرج.

ويتواجد خالد يوسف حاليًا خارج مصر، حيث قال في أكثر من تصريح، إن حملة التشهير به تأتي بسبب موقفه السياسي الرافض للتعديلات الدستورية المقترحة حاليًا، داخل البرلمان المصري، والتي تزيد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وتعطي الحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح والاستمرار في حكم مصر حتى عام 2034.

كما أكد أن قوات الأمن تعرف مسرب هذه الفيديوهات وأن القضية منذ 3 سنوات، ولكن الأمن لا يريد القبض عليه لاستخدامها في ابتزازه، حسب قوله.