تراند اليوم : فيديو خالد يوسف وعلا غانم الإباحي يجلعها في الصدارة

تسبب، الذي تداولونه نشطاء السوشيال ميديا ، في جعل علا غانم تتصدر مؤشرات جوجل منذ قليل .

حقيقة فيديو خالد يوسف وعلا غانم الإباحي

وكان قد زعم نشطاء السوشيال ميديا وجود فيديو خالد يوسف وعلا غانم الإباحي ، وذلك على غرار سلسلة فيديوهاته الإباحية ، وأثار فيديو خالد يوسف وعلا غانم غضب كبير من رواد السوشيال ميديا بعد انتشاره بشكل كبير، وزعم البعض وجود منى فاروق أيضًا في نفس الفيديو، لتستمر سلسلة الفيديوهات الإباحية لخالد يوسف التي تثير الجدل من حين لأخر.

فيديوهات خالد يوسف الإباحية

وكان قد انتشر في الفترة الأخيرة عدة فيديوهات للمخرج خالد يوسف في وضع إباحي مع عدد من الفنانات مثل منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا، وأدى إلى القبض عليهن، وظهر في التحقيقات عقود زواج عرفي بين كل منهن وخالد يوسف.

وكانت قد كشفت منى فاروق في تصريحات صحفية أنها تزوجت من المخرج خالد يوسف منذ سنوات، وأن يوم تصوير الفيديو كانت تحت تأثير الخمر ولا تدري ماذا تفعل، هي وشيما الحاج أيضًا، وأشارت إلى أن انتشار تلك الفيديوهات أدى إلى انهيار مستقبلها، فقد تبرئت منها عائلتها وانتقلت والدتها المستشفى إثر الصدمة، وقالت أنها لم تؤذي أحد ولكن الجميع قام بإذائها بنشر تلك الفيديوهات، وطالبت الجمهور بالتوقف عن نشرها.

ومن جانبه فقد سافر المخرج خالد يوسف إلى فرنسا قبل القبض على الفتيات التي ظهرن معه، وقال أنه سافر إلى فرنسا كعادته الشهرية لزيارة زوجته وابنته اللتان تعيشان في باريس.

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