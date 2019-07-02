“نتيجة الدبلومات الفنية 2019” الان تجاري وصناعي وزراعي برقم الجلوس عبر بوابة نتائج...

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، انتهت امتحانات طلاب الدبلومات الفنية لكافة الأقسام تجاري وصناعي وزراعي، وهم الآن ينتظرون موعد ظهور النتيجة، ونحن سنتعرف معكم على جميع الأخبار التي تدار حول موعد ظهور النتيجة، ولكننا سنقوم بعرض بعض الروابط التي تسهل عليكم عملية البحث على النتيجة والحصول عليها.

ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية لكافة الأقسام عقب الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وبعد ذلك سيتم اعتمدها من قَبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي خلال الأسبوع القادم، وصرح مصدر مسؤول بالوزارة بأن درجات الطلاب هذا العام جيدة مقارنة بالعام الماضي.

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تحديث: كما تم بالفعل انتهاء تصحيح جميع الأوراق الإلكترونية وسوف يتم رصد جميع المعلومات الخاصة بالطالبة والطالبات، وهذا من داخل الكنترول وسوف يتم طرحها على العديد من المدارس والمواقع بعد الانتهاء من عملية التصحيح.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تجاري وصناعي وزراعي وفندقي وتمريض برقم الجلوس

سيتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية من خلال تصريحات خاصة بالسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو من قام بالتصريح بالعام الماضي عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وأكد أنها ستظهر من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر بوابة نتائج التعليم الفني لجميع الأقسام الفنية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني 2019 لكافة الأقسام