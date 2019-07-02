تقرير عن موعد إعلان نتائج الثالث متوسط والسادس إعدادي في “العراق”

انتهت امتحانات الثالث متوسط في اليوم السادس والعشرين من الشهر السادس، ومن المتوقع ان نسب النجاح ستكون مرتفعة هذه السنة بسبب الأسئلة السهلة والمساعدة في التصحيح لأن امتحانات الطلاب كانت في شهر رمضان المبارك، ناهيك عن درجات الحرارة المرتفعة التي وصلت إلى 50 درجة مؤية.

نتائج الثالث متوسط ستعلن يوم 11 من الشهر السابع حسب قول مصدر من وزارة التربية، وأن اعلان النتائج سيكون مركزي جميع المحافظات في نفس اليوم ولكن ليش نفس الوقت.

وان النتائج ستنشر فور صدورها في هذا الموقع http://www.results-iq.com/?m=1 مع تمنياتنا بجميع طلبة الثالث المتوسط النجاح الباهر لجميع الطلاب.

اما عن السادس الاعدادي فأن الامتحانات ستنتهي في يوم 13 من الشهر السابع وسيتم اعلان النتائج بعد اسبوعين من موعد انتهاء الامتحانات.

اما عن نسب النجاح ستكون متدنية في مادة اللغة العربية سبب صعوبة الأسئلة، ناهيك عن وضع الطلاب بسبب عدم توفر آليات التبريد، ومن المتوقع وأن اعلى نسبة نجاح ستكون مادة اللغة الإنكليزية لأن الأسئلة كانت سهلة جداً ومقاربة لأسئلة العام الماضي، وقد قال مصدر في وزارة التربية ان اسئلة مادة الاحياء ستكون سهلاً، حيث سيبدأ امتحان مادة الاحياء في يوم الخميس حيث يوجد متسع للقراءة يبلغ ثلاثة أيام لضبط الكتاب والحصول على درجة كاملة بأذن الله، وبعدها في يوم الأحد القادم سيمتحن الطلاب في مادة الرياضيات الذي سيكون سهلاً للطلاب المتميزين، مع كل التوفيق لجميع الطلاب.