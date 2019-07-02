استظهار نتائج التعليم المتوسط 2019 برقم التسجيل جميع الولايات- سجل بيانات واعرف نتائج البيام BEM قبل...

حالة من القلق والتوتر يعيش فيها طلاب الجزائر بانتظار صدور نتائج التعليم المتوسط 2019 الجزائر دورة ماي، منذ أن انتهت امتحانات نتائج البيام 2019 خلال نهاية الشهر الماضي، ونشير إلى أن الطلاب أكدوا على أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط “bem.onec.dz” جاءت سهلة في جميع المواد ولم ترصد غرفة متابعة الامتحانات التابعة إلى وزارة التربية الوطنية أي تجاوزات أو شكاوى من المترشحين والمترشحات في نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، وأعلن وكيل الوزارة عبدالحكيم بلعابد أنه سيتم تصديق نتائج البيام Resultat BEM يوم 1 جولية، في مؤتمر صحفي لوزيرة التربية والتعليم الجزائرية.

عقد وزير التربية الوطنية مؤتمر صحفي عصر اليوم الإثنين وصدر نتيجة البيام دورة جوان 2019 برقم التسجيل والرقم السري، وسجلت نسبة القبول 52%، لجميع الولايات بالجزائر وتم توزيع النتيجة في المؤسسات التعليمية.

ونشير إلى أن التوقعات الأولية حول نتيجة التعليم المتوسط بالجزائر تفيد إلى ارتفاع نسب نجاح المرشحات البنات عن المرشحين البنين، كما أن نسب النجاح في مادة الفيزياء سجلت حتى الآن نسبة أعلى من العام الماضي.

نتائج التعليم المتوسط 2019 الجزائر BEM

نتابع مع جميع أبنائنا في الجزائر أخبار صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2019 الجزائر بجميع الولايات، على أحر من الجمر، حيث لم يتبقى سوي أيام قليلة على ظهور نتائج البيام دورة ماي، بعد أن طال الانتظار من الطلاب قرابه شهر، حتي تنتهي تصحيح الامتحانات، وذلك بسبب ارتفاع عدد الطلاب المترشحين في نتائج التعليم المتوسط بالجزائر خلال الدورة الحالية، حيث تجاوز عددهم 600 ألف طالب وطالية، وهذا تسبب في طول فترة تصحيح النتيجة.

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يمكن لجميع طلاب التعليم المتوسط كتابة الاسم والولاية ورقم التسجيل في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة البيام في الجزائر فور تصديقها.

استظهار نتائج التعليم المتوسط 2019 برقم التسجيل

عقب أن يقوم وزير التربية والتعليم الوطنية بالجزائر عبد الحكيم بلعابد، بالتصديق على نتائج التعليم المتوسط دورة ماي، سيتم رفع نتائج البيام Resultat BEM عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ليتمكن جميع المرشحين والمرشحات الحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر برقم التسجيل فقط، من خلال الدخول على موقع الديوان الوطني وتحديد الولاية وإدخال رقم التسجيل والرقم السري، وأخيرا الضغط على استظهار النتيجة.

عرضنا في هذا التقرير موعد صدور نتائج التعليم المتوسط 2019 الجزائر دورة ماي، وخطوات استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام 2019 برقم التسجيل من موقع الديوان الوطني، ونؤكد أنه سيتم تفعيل الرابط فور اعتماد النتيجة.