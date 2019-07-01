موقع النجاح – نتيجة الثالث متوسط في العراق – رابط موقع وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز...

نتيجة الثالث متوسط بالعراق وكافة المحافظات العراقية الآن نقدمها خصيصاً لكم، حيث توجد على موقع النجاح حالياً، وبعد دقائق قليلة سوف توجد على موقع وزارة التربية العراقية، وموقع السومرية نيوز، وناجح، هذة النتائج الآن متاحة لكافة الطلاب والطالبات، عبر رقم التسجيل، سوف تتمكن من معرفة درجات كافة المواد الدراسية على حدة وأيضاً المجموع الكلي.

نتيجة الثالث متوسط في كافة المحافظات العراقية نقدمها لكم، حيث الآن توجد هذة النتيجة على الروابط التي وضعت خصيصاً لها حالياً، والتي هي ، موقع ناجح، موقع النجاح، بوابة موقع وزارة التربية العراقية الإلكترونية، موقع السومرية نيوز، وفي دقائق معدودة قادمة سوف يعطي وزير التربية العراقية، الإشارة لرفع الستار عن هذة النتيجة، ومحتمل أن تكون حالياً والإستعلام برقم التسجيل.

نأتي لكم اليوم برابط كلاً من موقع النجاح وموقع السومرية نيوز، حيث نجد هذا العام أن هذة المواقع قد جاءت متبنيه نشر نتيجة الثالث متوسط العراقية بكافة المحافظات، كما سوف نشر بنحو وافي كيفية الدخول على الموقع وطريقة الحصول على نتيجة الثالث متوسط بالعراق لكل المحافظات، ويأتي هذا في ضوء التسهيل لعمليات الحصول على النتائج على نحو سريع ومبسط دون أى عقبة تمنعنا من التوصل للغاية المنشودة.

نتيجة الثالث متوسط في العراق – موقع وزارة التربية والتعليم ورابط موقع النجاح والسومرية

رابط موقع السومرية نيوز ورابط موقع النجاح

ذلك العام الدراسي يتيح كلاً من موقع النجاح والسومرية نيوز كل نتائج الصف الثالث متوسط في كافة محافظات العراق ، عن طريق الضغط على الرابط الموضح أدناه، حيث تتمكن بسرعة في الحصول على النتيجة قبل الغير، حيث تعد هذة المواقع المسؤولة عن عرض كافة النتائج للصفوف النهائية في كل مدارس دولة العراق، كما أن موقع التربية العراقية يشارك دوماً في ذلك الأمر، والآن نقدم لكم الرابط.

-الرابط الخاص بـ موقع الناجح لجلب نتيجة اختبارات الثالث متوسط في العراق، اضغط هنــــــــــا.

-رابط وزارة التربية والتعليم العراقية، اضغط هنـــــــــــــــا.

– الرابط الخاص بموقع السومرية نيوز، اضغط هنــــــــــا.

– رابط الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية على موقع الفيس بوك، اضغط هنــــــــــــــا.

– نتيجة الثالث متوسط – بغداد، من هنـــــــــا

– نتيجة الصف الثالث متوسط – البصرة، من هنـــــــــــــــــا

– نتيجة الثالث متوسط – نينوي، من هنــــــــــــــــــا

– نتيجة الصف الثالث متوسط – الأنبار، من هنــــــــــــــــــا

– نتيجة الثالث متوسط – المثنى، الرابط أعلاه

– نتيجة الصف الثالث متوسط – النجف، من هنـــــــــــــــــا

– نتيجة الثالث متوسط – كربلاء، من هنــــــــــــــا

– نتيجة الصف الثالث متوسط – واسط، الرابط أعلاه

– نتيجة الثالث متوسط – اربيل، من هنـــــــــــــا

– نتيجة الصف الثالث متوسط – السليمانية، من هنـــــــا

– نتيجة الثالث متوسط – كركوك، من هنــــــــــــــــــــــــــــــا

– نتيجة الصف الثالث متوسط – ميسان، الرابط أعلاه

– نتيجة الثالث متوسط – صلاح الدين، من هنـــــــــــــــــــــــــا

– نتيجة الصف الثالث متوسط – ذي قار، من هنــــــــــــــــــــــــا

– نتيجة الثالث متوسط – بابل، من هنـــــــــــــــــا

– نتيجة الصف الثالث متوسط – ديالي، من هنــــــــــــــــا

– نتيجة الثالث متوسط – القادسية، الرابط أعلاه

– نتيجة الصف الثالث متوسط – الكرخ الأول، الرابط أعلاه

– نتيجة الثالث متوسط – الكرخ الثانية، الرابط أعلاه

– نتيجة الصف الثالث متوسط – الكرخ الثالثة، الرابط أعلاه

– نتيجة الثالث متوسط – الرصافة الأولى، الرابط أعلاه

– نتيجة الصف الثالث متوسط – الرصافة الثانية، الرابط أعلاه

– نتيجة الثالث متوسط – الرصافة الثالثة، الرابط أعلاه

موقع الناجح وطريقة جلب نتائج الثالث متوسط في العراق

أبدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن يقوم موقع الناجح بتبني عمليات عرض نتيجة اختبارات الثالث متوسط العراقية على موقعه، من خلال الرابط الموضح أعلاه، حيث يتمكن الطالب بدخول الموقع بكل سهولة ويسر، وسوف تجد أمامك أسماء كافة محافظات دولة العراق، ومن هنا تقوم بإختيار المحافظة التابع لها، وبجانبها نجد ايقونة تحميل، عليك أن تضغط عليها، وهنا يبدأ تحميل النتائج بصيغة برنامج PDF، وسوف تجد معك قائمة كاملة بأسماء الطلاب الناجحين في نتيجة الصف الثالث متوسط العراقية.

من المحتمل أن تحمل لنا الساعات القادمة القليلة موعد ظهور النتائج الحقيقي، خاصاً بعدما يعيش الطلاب حالة من الترقب والتوتر الشديد، والسبب هو تأخر نتيجة ذلك العام، ولكن العديد من المصادر تخبرنا بأن وزارة التربية العراقية بأن ساعة الإعلان والحسم قد حانت وصارت قريبة جداً، ولذلك ومع الإعلان عن النتائج، قدمنا لكم أعلاه كافة روابط نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق الدور الأول، وأهمها رابط موقع الناجح.

التحديثات

-: اليوم جاءت أنباء من وزارة التربية العراقية عبر الكتب الإعلامي لها بأن نتيجة الصف الثالث متوسط العراقية سوف يعلن عنها مع بدايات الأسبوع القادم بسبب أن عدد من المدارس لم تنتهي من تصحيح دفاتر الامتحانات.

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نتائج متوسط العراق مازالت هي الأكثر سيطرة على كافة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مع العلم بأن عمليات رصد درجات طلاب الصف الثالث متوسط جاري رصدها، والتي تعتبر آخر عملية قبل أن تعتمد من السيد وزير التربية العراقية.

-: بدأ موقع الناجح في إستلام الكشوف باسماء الطلاب والطالبات لـ نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق لعدد من المحافظات العراقية، وفي إنتظار المتبقى من كشوفات باقي المحافظات ليتم التحميل لها على الموقع، وبعد الإنتهاء من هذة العمليات، وسوف نكون في إنتظار الإعلان ورفع الستار عن النتائج.

-: بدأت الصيحات والهتافات والنداءات تتعالى على نحو كبير تجاه وزارة التربية العراقية، مطالبة بأهمية الإعلان عن نتائج الصف الثالث متوسط في العراق، وهذا من أجل الاطمئنان على المستقبل التعليمي للطلاب والطالبات لهذة النتائج.

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مازالت نتيجة الثالث متوسط في بابل وجميع محافظات العراق لم تعلن بعد، وكافة الطلاب ينتظر بفارغ الصبر يوم السبت المقبل ليعلم الكافة المرحلة القادمة من التعليم، فالكل يكرر التردد على موقع الناجح أو ناجح والسومرية نيوز ووزارة التربية العراقية ليعرف آخر الأخبار.

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أعلن منذ ساعات قليلة موقع وزارة التربية العراقية، ليؤكد بأن نتيجة الصف الثالث متوسط في جميع محافظات دولة العراق سوف تظهر اليوم أو غداً ، وهنا اشتعلت حالات الغضب بين طلاب وطالبات هذة النتيجة، ولهذا نتوقع الرجوع في ذلك القرار ويتم ظهرو النتائج سريعاً.

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سوف يتم اعلان نتيجة الثالث متوسط لجميع محافظات العراق منذ صباح اليوم على أن تتوالى محافظات العراق واحدة تلو الأخرى.

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بعد طول انتظار تم أخيرا الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط الآن في العراق على موقع ناجح، والآن عليك الذهاب لمعرفة النتائج، مع تمنياتنا الطيبة بالنجاح والتوفيق الدائم والباهر.