البوابة المصرية للتعليم الفني نتائج الطلاب شهادة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

موقع البوابة المصرية للتعليم الفني هو الموقع الرسمي لعرض نتائج الطلاب في نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2018 برقم الجلوس الدور الأول والدور الثاني، من خلال الخدمات الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، حيث نترقب ظهور نتيجة الدبلومات 2018 للدور الأول خلال الأيام القليلة المقبلة، وسنوفر لكم تغطية لنتائج طلاب شهادة دبلوم الصنايع، ودبلوم التجارة، وكذلك دبلوم الزراعة من خلال نشر نسب النجاح وترتيب أسماء الطلاب العشرة الأوائل بكل شعبة دراسية.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول من العام الدراسي 2017-2018 سيكون خلال ما تبقى من أيام من شهر يونيو 2018، وبحد أقصى اليوم الخامس من شهر يوليو 2018 المقبل، وفق تصريحات منسوبة لمسئولي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، ومن خلال البوابة المصرية للتعليم الفني سيتم الوصول إلى رابط نتائج الامتحانات برقم الجلوس، والتعرف على تفاصيل نتائج الشهادات الفنية سواء لطلاب نظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات.

موقع البوابة المصرية للتعليم الفني

أوضحت مصادر خاصة بنا أن عمليات التصحيح في نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الشعب انتهت بالفعل، وبدأت عمليات الرصد والمراجعة في نتائج الطلاب لشعبة دبلوم فني صناعي، وشعبة الدبلوم الفني الزراعي، وشعبة الدبلوم الفني التجاري، وهناك ترجيحات قوية نحو اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية قبل نهاية الشهر الحالي من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وللحصول على نتائج امتحانات الدبلومات من خلال بوابة التعليم الفني.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

موقع نتائج بوابة التعليم الفني

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نتيجة الدبلومات الدور الثاني 2018

تعلن قريباً نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، وسنوفر لكم نسب النجاح وإحصائيات النجاح النهائية التي ستعلن من قبل مسئولي وزارة التربية والتعليم حال تحديد موعد اعتماد نتيجة الدبلومات.

نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول

التفاصيل التي سترد في بيان وزارة التربية والتعليم حال اعتماد نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2018 للدور الأول سنرفقها ومن بينها نسب النجاح العامة وقائمة الشرف للطلاب الأوائل وعدد الطلاب الناجحين، ويمكنكم استعلام نتائج الدبلومات من خلال ترك رقم الجلوس بالتعليقات وذكر اسم الشعبة الفنية التي ينتمي لها الطالب أو الطالبة ونظام 3 أم 5 سنوات .

تحديث: موقع بوابة التعليم الفني يشير لخبر اعتماد نتائج الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية الخميس، من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفاصيل المؤتمر الصحفي وأعداد الناجحين سنرفها لكم قريباً حال ظهور النتائج بالفعل.

تحديث: مرفق بعالية نشب النجاح التي اعتمد في نتيجة الدبلومات الفنية 2018 للشعب الصناعية والزراعية والتجارية سواء لطلاب الدراسية بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، ورابط نتائج الطلاب من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني وعبر موقع وزارة التربية والتعليم مرفق بعالية