موقع بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس على رابط وزارة التربية والتعليم...

يعلن موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس، نتيجة الدبلومات 2019 من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني، حيث تم الإعلان عن ظهور نتائج الشهادات الفنية الدور الأول في الدبلوم الصناعي أوالتجاري أوالزراعي، للطلاب الدارسين بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، لإسدال الستار على حقبة تعليمية ينتج عنها تحديد لمسار ومستقبل الطالب أو الطالبة العلمي أو المهني.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن خلال البوابة المصرية للتعليم الفني، توفر الخدمات الإلكترونية لطلاب الشهادات الفنية، والتي تبدأ من مرحلة تسجيل استمارات امتحانات أخر العام الدراسي، واستعلام أرقام الجلوس، وصولاً إلى مرحلة الاستعلام عن نتائج الطلاب في شهادات الدبلوم بشعبها الثلاثة، ومن خلال رابط موقع بوابة التعليم الفني سنتعرف على كيفية استعلام نتيجة شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 ومعرفة نسب النجاح، وقوائم الشرف للطلاب والطالبات أصحاب الترتيب الأول على مستوى جميع المحافظات.

رابط موقع بوابة التعليم الفني

يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في شهادات التعليم الفني الثلاثة وهي التجارة والصنايع والزراعة، إعلان وزارة التعليم موعد اعتماد الدكتور طارق شوقي لنتائج الدور الأول من الشهادات الفنية للعام الدراسي 2018-2019، بجانب البيانات التي تنشر على رابط موقع بوابة التعليم الفني والتي تشير لموعد اعتماد النتائج ومدى تقدم عمليات التصحيح والرصد في الكنترولات على مستوى جميع القطاعات التعليمية .

ظهرت نتيجة الدور الثاني من نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عب موقع بوابة التعليم الفني.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2018 “قريبا سيتم تحديث الرابط باللينك المباشر”.

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استعلم الان من رابط موقع نتائج شهادة الدبلومات 2019 برقم الجلوس بعد ظهور الموقع الرسمي على بوابة خدمات مركز المعلومات، نحرص على مساعدة الطلاب والطالبات في توفير جميع الروابط المباشرة للاستعلام عن نتيجة الدبلومات 2018 برقم الجلوس، وحال نشر مواقع بديلة للموقع الرسمي على رابط وزارة التربية والتعليم، سنرفقه بمشيئة الله، كما يمكنكم ترك رسالة بالتعليقات بها بيانات الطالب من حيث الاسم ورقم الجلوس والشعبة الفنية التي يتبعها، وسنوافيكم بالنتائج على رفعها على موقع بوابة التعليم الفني أو غيرها.

تحديث: ترقبوا معنا التفاصيل حول نتائج الطلاب من خلال بوابة التعليم الفني، عقب عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي المؤتمر الصحفي، وإعلان نسب النجاح، وتم نشر رابط نتائج الطلاب المتوقع فتحة قريباً.

تحديث: نشرت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج الدبلومات من خلال موقع بوابة التعليم الفني، والرابط مرفق بعالية بجانب مجموعة من التفاصيل حول نتائج الطلاب في شعب الدبلوم الفني الصناعية والزراعية والتجارية.

تحديث: مرفق بعالية بيان بنسب النجاح التي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من نتيجة الدور الثاني في شهادة الدبلومات الفنية، والاستعلام برقم الجلوس من موقع بوابة التعليم الفني.