شروط معادلة كلية التجارة 2019 بجامعة عين شمس – موعد التقدم والطريقة ومجموع الالتحاق

نقدم طرق وشروط معادلة كلية التجارة 2019 إلى طلاب نتيجة الدبلوم التجاري 2019 في جامعة عين شمس، بعد اشتعال نتائج البحث عنها اليوم من جانب هؤلاء الطلاب، لرغبتهم الشديدة في الالتحاق مع بداية العام الجديد الدارسي بكلية التجارة، ولهذا أتينا اليوم لنقوم بوضع النقاط على الحروف لكافة الراغبين في هذا الأمر، حيث كما هو موضح أدناه جميع اشتراطات التقدم والالتحاق وطرق التقديم وكافة التساؤلات التي تدور في خلد كافة الطلاب عن معادلة كلية التجارة 2019 في جامعة عين شمس.

رابط بوابة التعليم الفني 2019 – ترقب ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2017 بالظهور يوم الأربعاء الدور الأول ( الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي)

شروط معادلة كلية تجارة 2019 – جامعة عين شمس:

– أن يكون الطالب حاصل على مجموع كلي بنسبة نحو الـ 70% فأكثر.

– أن يكون الطالب المتقدم لـ معادلة التجارة حاصل على شهادة الدبلوم التجاري لدفعات عام 2017 وعام 2018 وعام 2019.

-اجتياز كافة الاختبارات التى قررتها المعادلة وهي مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات، واللغة الفرنسية، والجغرافيا.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس الدور الأول “تجاري وزراعي وصناعي وفندقي” بنسبة نجاح 54.49% – موقع بوابة التعليم الفني

طرق التقديم والالتحاق لـ معادلة كلية التجارة 2017 في جامعة عين شمس:

– أصل شهادة دبلوم التجارة.

– شهادة الميلاد الإليكترونية – أصل ( نسخة بالكمبيوتر).

– صور شخصية بنحو الـ 3 صور بخلفية بيضاء.

شروط معادلة كلية التجارة 2017 بجامعة القاهرة لـ طلاب نتيجة الدبلومات التجارية 2019 – الطريقة ومجموع الالتحاق

التوجه إلى منطقة العباسية إلى مقر كلية التجارة بجامعة عين شمس في محافظة القاهرة، حيث يتم تقديم كل تلك المستندات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 يوليو 2019، مع العلم بأن الامتحانات الخاصة بـ معادلة كلية التجارة 2017 في جامعة عين شمس سوف تبدأ اعتباراً من أوائل شهر سبتمبر 2019، على أن يتم الإعلان مع دخول العام الدراسي الجديد عن النتيجة، على أن يشترط اجتياز جميع الإختبارات بنسبة نجاح تقوم إدارة كلية تجارة عين شمس بتحديدها كل عام دراسي تتوقف على النسب الخاصة بأعداد الطلاب الدارسين بالكلية، كما أن كلية تجارة تعمل على توفير محاضرات لكافة الطلاب شبه يومية برسوم مالية تعتبر رمزية كنوع من الوقوف بجانب الطلاب والمساعدة منها ليجتازوا الامتحانات المقررة لـ معادلة كلية التجارة 2019 في جامعة عين شمس.