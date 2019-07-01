رابط بوابة الثانوي الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ننشر رابط بوابة الثانوي الفني الإلكترونية لاستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، حيث من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة التعليم الفني اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 1 يوليو 2019 من خلال مؤتمراً صحفياً سيتم عقده من جانب الوزارة بحضور عدداً من القيادات التعليمية بالوزارة، وفي حال عدم اعتماد نتيجة طلاب الدبلومات الفنية اليوم فسوف يكون الحد الأقصى لإعلان النتائج ونشرها بنهاية الأسبوع الجاري بمشيئة الله تعالى.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من خلال اتباع رابط بوابة الثانوي الفني الرسمي المرفق بالمقال، حيث تم الإعلان عن مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية التابعة لها بضرورة إيفاد مندوباً من المديرية التعليمية من أجل استلام نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدبلومات الفنية بكافة أقسامها وشُعبها، ومن خلال موقعنا موقع نجوم نوفر رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية فور إعلانها ونشرها رسمياً عبر بوابة التعليم الفني الإلكترونية.

رابط بوابة الثانوي الفني الإلكترونية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية” خطاباً لمديري المديريات التعليمية بالمحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل إحاطتهم علماً بأنه قد تم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، حيث تم الكشف من جانب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بأنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالإعلان عن النتائج، ويتوقف نشرها على اعتمادها رسمياً.

ومن أجل الوصول إلى مرحلة الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية التي يتم الاستعلام عنها باتباع رابط بوابة الثانوي الفني الرسمي، فيتم المرور بعددٍ من المراحل التجهيزية للإعلان عنها، حيث تبدأ هذه المراحل بمراجعة أوراق الإجابات للطلاب/الطالبات النهائية، ثم رصد الدرجات لكل طالب على حده، ثم تحديد نسبة الطلاب الناجحين ونسبة الراسبين المئوية بكل شُعبةٍ وقسمٍ من شُعب وأقسام التعليم الفني، بالإضافة إلى تحديد أسماء أوائل الطلاب/الطالبات بكل قسم من أقسام التعليم الفني.

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ومن المقرر أن يتم إيفاد مندوباً عن المديرية التعليمية إلى لجان النظام والمراقبة التابعة لها المديرية، وذلك من أجل استلام نتيجة الدبلومات الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) نظام الثلاث سنوات والسنوات الخمس، وذلك بناءً على التوجيهات الواردة بالخطاب الموجه من جانب وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية، ويتم ذلك مساء اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 1 يوليو 2019م، ويمكنكم دخول موقع التعليم الفني من خلال اتباع رابط بوابة الثانوي الفني التالي: