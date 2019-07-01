تراند اليوم : منى وشيما: في هذه الشقة صورنا خالد يوسف لماذا لم تقبضوا عليه؟

نحن نطالب بإلقاء القبض على خالد يوسف ونعرف أن الممثلتين استغلهما وابتزهما لأجل دور في أفلامه لكننا نهزأ أيضاً من اعترافاتهما لا من طلبهما بإلقاء القبض عليه. وجاء في اعترافات جديدة أدلت بها الممثلتان منى فاروق، وشيما الحاج، أمام النيابة العامة، خلال التحقيق معهما في التهم الموجهه إليهما بارتكابهما فعل فاضح، على خلفية الفيديو الإباحي المنتشر لهما على السوشيال ميديا مع المخرج المصري الكبير خالد يوسف.

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قالت الممثلتان: (أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية، ويصورها فيديو، خالد يوسف مصاب بمرض بتصوير نفسه).

وانهارت منى وشيما خلال التحقيقات: (كنا نظن أنه زوجنا، ولم نكن نعرف أنه سيستغل الفيديو للنيل من شرفنا وفضح أهلنا، ضحك علينا باسم الفن، والآخر أصبحنا آداب).

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وللمرة الأولى أفصحت منى وشيما عن مقر تصوير الفيديو، وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف، في شارع البترول في ميدان لبنان في منطقة المهندسين.

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كانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، أمس الخميس 7 فبراير، واعترفتا بكل ما جاء في الفيديو المنسوب إليهما، وأقرا للمرة الأولى أن من ظهر معهما في الفيديو هو المخرج خالد يوسف.