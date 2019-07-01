تراند اليوم : سما المصري: وردة يعمل اللي هو عايزه – فيديو

ذهبت الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري، إلى استاد القاهرة، أمس، لأجل مشاهدة مباراة مصر وأوغندا، ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي فاز فيها المنتخب المصري بهدفين مقابل لا شيء لأوغندا.

أطلت سما في فيديو من داخل مدرجات الإستاد ورحبت بعودة اللاعب المصري عمرو وردة لصفوف المنتخب بعد قرار استبعاده.

قالت سما: (حمد لله على سلامتك يا وردة، شرفت ونورت المنتخب، ومايهمكش كلام حد، وردة ابننا يعمل اللي هو عايزه ويحب اللي هو عايزه واللي عنده معزة يربطها).

كان اللاعب المصري عمرو وردة آثار الجدل بعدما سُرب له مقطع فيديو اباحي أرسله لعارضة أزياء أجنبية، ما عرضه للاستبعاد من معسكر المنتخب الذي ينافس حاليًا على بطولة أمم أفريقيا، ودعمه اللاعب المصري العالمي محمد صلاح وطلب اعطاءه فرصة ثانية، كما سانده عدد كبير من لاعبي المنتخب المصري حتى عاد اتحاد الكرة المصري عن قرار استبعاده وأعلنت عودته لصفوف المنتخب من جديد.