تراند اليوم : هيفا ماجيك: لا تكتبوا بلغة الذكر – فيديو

وجّهت هيفا ماجيك رسالة لموقعنا وانتقدتنا بطريقة محترمة جدًا بعكس أغلبية النجمات اللاتي تصنّفن أنفسهن ملائكة وتجيّش جمهورهن لشتمنا بأقذر التعابير، وقالت لنا إنها امرأة وعلينا أن نكتب عنها بصفة المؤنث لا المذكر، وإنها متابعة جيّدة للجرس منذ سنوات.

هيفا على حق، خصوصًا بعدما حصلت، بحسب القانون اللبناني الذي يسمح للمتحولين بالحصول على هوية أنثى في حين أن المرأة اللبنانية لا يحق لها اعطاء الجنسية لأبنائها إن كانت متزوجة من غير لبناني.

قانون اعطاء هوية أثنى للمتحولين وضعه وزير الصحة اللبنانية آنذاك سليمان طوني فرنجية في العام 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري وفي عهد الرئيس إلياس الهراوي، وكان يُسمح لهم بإجراء العملية على حساب وزارة الصحة اللبنانية.

إذاً هيفا ماجيك على حق ولن نسقط حقها الذي أعطاها إياه القانون اللبناني.