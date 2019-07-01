موقع الديوان الوطني للامتحانات اليوم إعلان نتيجة امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019

اليوم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، سوف يتم إعلان نتيجة امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2019، لجميع الطلاب بواسط رقم التسجيل الخاص بكل طالب، وقد أشارة الإحصائيات الواردة من لجان الكنترول الخاصة بشهادة التعليم المتوسط أن نسبة النجاح هذا العام اعلي من نسبة النجاح في العام السابق 2018، وقد صرح لجنة تصحيح النتيجة أن هناك العديد من الطلبة والطالبات اللذين حصلوا على درجات عالية، هذا ما أدي إلى ارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ هذا العام، وتمثل شهادة التعليم المتوسط الطريق الذي لابد من عبوره للوصول ألي المرحلة القادمة من مراحل التعليم، فيعمل كل طالب دائما عي تحقيق افضل النتائج الدراسية التي تعمل على أعطاءه دفع إلى الأمام.

وقد حددة وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين الموافق 1 جويلية 2019، كموعد لإعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019 لجميع الطلبة والطالبات، في تمام الساعة 16:00 مساء، بعد عملية الاعتماد من قبل وزير التربية الوطنية بالجزائر الأستاذ عبد الحكيم بالعابد، وسوف يتم أعداد الموقع التي أشارة ألية وزارة التربية الوطنية على شبكة الأنترنت، ليكون جاهز لعمليات البحث والاستعلام المستمرة من قبل الطلاب عن النتيجة.

موقع إعلان نتيجة طلاب شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر

الموقع المخصص من وزارة التربية الوطنية لإعلان النتيجة، موقع إعلان نتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019 بالجزائر. يتم الدخول على موقع إعلان النتيجة وكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب. ثم قم بالضغط على كلمة استظهار النتيجة.

سوف يتم أتاحه سحب كشوف النقاط لنتيجة شهادة التعليم المتوسط 2019 بعد إعلان النتيجة بثلاث أيام من خلال نفس الموقع السابق.