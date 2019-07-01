ظهرت نتائج الدبلومات ال 3 سنوات وال 5 سنوات والفندقى والمدارس المتقدمة

في خلال ساعات قليلة يتم الإعلان نهائياً عن نتائج الدبلومات ال 3 سنوات وال 5 سنوات والفندقى والمدارس المتقدمة التي تشمل الدبلومات الفنية التجاري والصناعي والزراعي والفندقي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الوزير سيقوم باعتماد نتائج الدبلومات الفنية من خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة للإعلان عن تفاصيل النتائج والتعرف على أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، تابعونا عبر نجوم مصرية للتعرف على المزيد من التفاصيل فور صدور أي أخبار عن نتائج الدبلومات الفنية.

نتائج الدبلومات ال 3 سنوات وال 5 سنوات والفندقى والمدارس المتقدمة

من المقرر أن تكون نتائج الدبلومات الفنية 2019 للنظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات والفندقي والمدارس المتقدمة جاهزة للإعلان في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، في حين يتم الإعلان عن أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية.

حرصاً من وزارة التربية والتعليم الفني على تخفيف العبء على الطلبة تقوم برفع نتائج الامتحانات للدبلومات الفنية ونتيجة دبلوم التجارة ودبلوم الزراعة عبر شبكة الإنترنت .

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خاض 750 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، وجميعهم يترقبون نتائج الدبلوم الفني الصنايع والتجاري والزراعي والفندقي والمدارس المتقدمة التي من المتوقع ظهورها في الاثنين 1-7-2019 بعد الاعلان عن أوائل الطلبة.

ويمكن الاستعلام عن النتائج بالدخول إلى بوابة التعليم الفني أو الدخول إلى الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أو من خلال الاستعلام عبر مركز المعلومات لوزارة التربية والتعليم

حيث يتم الاستعلام عن النتيجة باختيار نوعية الدبلوم ثم بتسجيل رقم جلوس الطالب ثم الضغط على أيقونة عرض النتائج.