انفراد لموقع “نجوم مصرية”.. النتائج النهائية للبحث العلمي لعلاج سرطان البنكرياس لطلاب بحث بجامعة...

تشهد مصر حالياُ بطولة كأس الامم الافريقية لكرة القدم، حيث يعد ذلك حدثاً هاماً من خلال تعريف العالم بمصر الحضارة وتاريخها العريق في كافة مجالات الحياة، فمصر الثقافة والعلم لها باع كبير في تقدم العالم في شتي مجالات العلم، لقد شهد العالم قديماً تقدماً غير مسبوق في عهد الفراعنة وكذلك يسير احفاد الفراعنة علي الدرب، حيث تهتم مصر بالعلم والعلماء وتعمل جاهدة علي تذليل كل الصعاب التي تواجههم من أجل رفعة شأن الوطن، وإستكمالاً لما تم نشره سابقا عن طلاب البحث العلمي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة السادس من أكتوبر في التوصل لعلاج سرطان البنكرياس وإليكم أحدث المستجدات في ذلك الموضوع.

دائما وأبداً وسيظل موقع نجوم مصرية سباقاً في الاهتمام بشباب مصر الواعي المتميز الذي يعمل بكل جد من أجل بلده الحبيبة مصر، لذلك فقد قمنا بالتواصل مرة اخري مع هؤلاء الشباب من أجل معرفة المستجدات التي كانت مبهرة كنتائج اولية والتي يعملون علي تطويرها.

تحدث إلينا الطلاب عن أحدث تلك المستجدات، حيث يقول الطالب أحمد منير الدمرداش قال: تم حقن فئران التجارب بالمادة المسرطنة ( طبقا للمعايير الطبية العالمية )، ثم تم حقنهم بمستخلص من بذور وأوراق نبات الأرقطيون والتي تتضمن مواد مضادة للأكسده والالتهابات ومواد أخري كثيرة لها دور فعال في علاج أمراض كثيرة مثل السرطان والسكر، ثم بدأوا بعمل اختبارات معملية في المعهد القومي للاورام في مصر والمدينة البحثية العلمية بالاسكندرية، وقد ساعدهم وذللً لهم الصعاب التي واجهتهم أبناء مصر البارين د. أسامة حلمي وأ.د سيد حافظ.

بعد ذلك أوضحت النتائج:

1- تحسناً وتثبيطاً في الخلايا السرطانية بعد العلاج وكذلك الخلايا الملتهبة مما يحد من المضاعفات وتدهور الخلايا المصابة لمحاولة التوصل لعلاج أو الحد من سرطان البنكرياس.

2-تحولت الخلايا التي تم حقنها بالمادة المسرطنة إلي خلايا طبيبعية مرة أخري.

2- إنتظام إفراز الانسولين مرة اخري في اجسام فئران التجارب.

3- تحسين وتظبيط من الأيض الكريبوهيدرات وخصوصاً الجلوكوز وذلك مطابق للعديد من الأبحاث في هذا الشأن.

4- تم عمل فحوصات histopathology للبنكرياس والكبد وتبين أن الفرق بين مجموعة الفئران التي تم حقنها بالمادة المسرطنة والمجموعة التي تم حقنها بالعلاج اختلافا كبيراً في شكل وتكوين الخلايا حيث تحدث عملية degeneration للخلايا ورجوعها للوضع الطبيعي في الشكل والتكوين.

وبالحديث إلي الطالب محمد عادل صلاح قال: أنهم قد عملوا جاهدين من أجل توضيح هدا البحث العلمي في مؤتمر طبي بجامعة السادس من اكتوبر بحضور الاستاذ الدكتور أحمد عبد اللطيف ابو مدين وتم نشر بعض النتائج حيث أثني عليها الحضور.



ومن جهة أخري قالت الطالبة يارا الشربيني أنهم بفضل الله وبمساعدة الاستاذ الدكتور إسماعيل حجازي أستاذ الكمياء الحيوية وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة السادس من أكتوبر والدكتورة سوزان شوقي أستاذ الكمياء الحيوية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، في نشر هذا البحث العلمي في مجلة علمية أمريكية life science وتم قبول البحث ونشره في 15-6-2019 تحت عنوان:

Biochemical Effects of Arctium Lappa Extract on Mice Pancreatic Cancer Induced By Ethanol

وقالت الطالبة أسماء أمين أنهم قاموا بعمل كتاب شامل لكل تفاصيل هذا البحث العلمي وتم عرضه علي الاستاذ الدكتور اسماعيل حجازي والدكتورة سوزان شوقي وتمت الموافقة عليه ووضعه في مكتبة الجامعة العامة للطلاب الذين يريدون الاطلاع عليه.



دامت مصر عزيزة وشامخة وقوية بطلابها وابنائها المجتهدين في كافة المجالات. ونلقاكم علي خير مع نمودج اخر مشرف.