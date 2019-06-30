دليل اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز تلك الاختبارات

في إطار امتحانات الثانوية العامة الجارية، وحتى الانتهاء منها وظهور النتيجة، تقوم وزارة التعليم العالي، بتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه اختبارات القدرات والتي من خلالها يتم قبول الطالب أو عدم قبوله طبقاً لإمكانيات الطالب التي تتوافق مع هذه الكليات أم لا والتي يتم تحديدها من خلال تلك الاختبارات.

أسماء الكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات

كليات التربية الرياضية

كليات الفنون الجميلة

كليات الفنون التطبيقية

كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

كليات التربية الفنية

بعض كليات التربية

كليات الإعلام

و كما جاء عن مكتب التنسيق، أن هذه الاختبارات سيتم إجراءها وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها من المجلس الأعلى للجامعات، وتستمر الوزارة بتقديم خدماتها إلى الطلاب والتي تدعمها الدولة لكى تنهض بالتعليم من خلال منظومات التعليم في مصر، وحتى يتم التيسير على الطلاب قامت الوزارة بتوفير التسجيل في هذه الاختبارات إلكترونياً وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا (موقع حجز اختبارات القدرات إلكترونياً).

مواعيد إجراء اختبارات القدرات والتسجيل بها

ولمتابعة مواعيد إجراء الاختبارات والتسجيل بها وأماكن أداءها وأي تحديثات تصدرها الوزارة، قم بمتابعة موقع التنسيق الإلكتروني ، هذا وسوف يتم الإعلان عن الاختبارات الخاصة بالشهادات الأجنبية والدبلومات والمعاهد التي تتطلب إجراء اختبارات لنظام المعادلة عقب ظهور نتائج طلاب الثانوية العامة ومعرفة مجموع الدرجات ومن ثم تحديد مواعيد اختبارات القدرات لجميع المنظومات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات.

وفي العام الماضي 2018 قرر المجلس الأعلى للجامعات رفع أسعار ملفات الاختبارات لكى تصل إلى 350 جنيهاً، كما أضاف وضع طابع كل نقابة حسب التخصص لجميع الكليات التي تشترط تلك الاختبارات، ويذكر أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد قرر إلغاء جميع الدورات التدريبية والتمهيدية، التي تطبقها الكليات العملية والتي تعتبر كشرط لقبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات.

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