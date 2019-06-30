برقم الجلوس نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 الصناعية والتجارية والزراعية

بعد الانتهاء من فترة الامتحانات للطلاب شهادة الدبلومات الفنية التي قد بدأت في يوم السبت الموافق 19 مايو، واستمارات إلى يوم واحد يونيو،وتعتبر مدارس التعليم الفني بكافة التخصصات التجاري والصناعي والزراعي والمهني، تأني لحظة الحسم وهى معرفة النتيجة الطلاب بعد أن قام بدخول للامتحانات والإجابة على الأسئلة في كراسات ألإيجابه، يأتي الدور المهم هو من قبل لجان مشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتعليم كرايات الإجابة بكل دقة وشفافية، ويأتي بعد عملية التعليم لجان أخرى مشكلة لرصد الدرجات ومن كراسات الإجابة في كشوف حسب الرقم السرى لكل طالب.

ويتم مراجعة النتيجة ليتم تجهيزها إلى عملية الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ليتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها على الموقع الخاص بنتائج التعليم الفني، ليستطيع كل طالب في مرحلة النهائية من التعليم الفني الصف الثالث الثانوي الفني من معرفة نتيجته بكل سهولة من خلال الاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

للتعرف على نتيجة الصف الثالث من مراحلة التعليم الفني الصناعي، أو التجاري، أو الزراعي يتم الدخول على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني بكافة المحافظات جمهرية مصر العربية. اختيار التعليم الفني. اختيار نتائج الامتحانات. اختيار التعرف على نتيجتك. كتابة رقم الجلوس الطالب. أجراء استعراض للنتيجة.

من المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة على موقع بوابة التعليم الفني برقم الجلوس.