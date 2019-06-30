رابط نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 من خلال بوابة التعليم الفني دبلوم “صناعي تجاري زراعي...

رابط نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2019 بعدما تم الانتهاء الامتحانات للعام2019، يترقب طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع الأقسام والشعب للثانوي الفني الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي والتمريض، يترقبون بقلق بالغ موعد إعلان النتائج، فقد انتهت بالفعل جميع عمليات التصحيح بمراكز التصحيح “الكنترولات، ويتم حاليا مراجعة دقيقة ورصد وتقدير الدرجات، ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب وطالبات الدبلومات الفتية 2019 بجميع الشعب صناعي وزراعي وتجاري وفندقي من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني 2019، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير تفاصيل نتائج الدبلومات الفنية بكافة المحافظات.

يمكنكم من الاستعلام والحصول على النتيجة فور إعلانها، بل أيضا سنمد يد المساعدة في حصولكم على النتيجة الخاصة بكم بكل سهولة ويسر، ففي حال إعلان النتيجة يشهد الموقع الخاص بالاستعلام عن النتيجة ضغط شديد من قبل الطلاب مما يؤدي لتعطل الموقع، لذلك يمكنكم ترك تعليق غلى هذا التقرير برقم الجلوس، وسنعمل جاهدين على الرد على جميع التعليقات بالنتيجة.

شرح طريقة الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات 2019

سنتواصل مع جميع طلاب التعليم الفني، وطلاب شهادة الدبلومات الفنية في متابعة يومية، كما سنعمل على تحديث هذا التقرير بجميع الأخبار والتصريحات التي تصدر من المسئولين عن التعليم الفني، وسيكون ذلك بشكل دائم ومستمر حتى يتم إعلان النتائج، كما سنقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فور إعلانها.

كما تقدم وزارة التربية والتعليم طريقة تقديم التظلمات على النتائج بعد إعلانها بفترة وجيزة، في خلال 15 يوم من إعلان النتيجة، وهناك شروط وقواعد لتقديم التظلمات على النتائج، وسنتعرض لهذه الشروط والقواعد في حينه.

Advertisements أما عن شهادة الدبلومات الفنية فسيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أقسامها وشعبها من خلال مؤتمر صحفي، وسيعقد هذا المؤتمر عن طريق وزارة التربية والتعليم، كما سيعلن بالمؤتمر كافة التفاصيل، كما ستعلن نسب النجاح بكل قسم وشعبة، كما تم الإعلان عن لوحة الشرف والتي تضم أسماء الأوائل بكل قسم وشعبة، ورفعت النتائج على المواقع الخاصة بالاستعلام عن النتائج بعد المؤتمر الصحفي بساعات، النتائج على خلال الروابط التالية: