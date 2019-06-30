تصدر قريبا || نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2019 || azhar.eg/results بوابة الأزهر التعليمية...

من المقرر إعلان نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2019 azhar eg splash حلال 15 يوم من تاريخ نهاية امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري، وذلك للعام المنتهي 2018/2019 فقد انتهت الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي 2018-2019 والخاصة بالفصل الدراسي الثاني، يمكنك عزيزي الطالب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج التعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية بعد أن يتم الإعلان عنها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ونتابع معكم من خلال هذا التقرير جميع ما يصدر من تصريحات وما ينشر من أخبار بخصوص النتائج ومواعيد ظهورها، وكذلك نتابع معكم سير أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وسنستمر بالمتابعة اليومية حتى اعتماد النتيجة وإعلانها على موقع الأزهر التعليمي.

هذا وقد قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ صالح عباس، بتقديم التقدير والشكر لكل من ساهم في العملية الامتحانية، وأعرب عن كامل تقديره لتكاتف الجميع وتعاونهم ومثابرتهم في تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من رئاسة القطاع، والإدارة المركزية للامتحانات، وهذا جميعه كان له الفضل بخروج العملية الامتحانية بهذا الشكل الحضاري الغير مسبوق، كما أشاد عباس بالانضباط والاستقرار الذي واكب سير عملية الامتحانات للعام الدراسي الحالي.

نتيجة شهادة الإعدادية .. الابتدائية الأزهرية 2019 الفصل الثاني

لدخول موقع الأزهر التعليمي اضغط هنا صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية “الشيخ على خليل”: أن نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية سيتم الإعلان عنها على بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية التعليمية عقب نهاية الامتحانات بفترة لا تتجاوز الأسبوعين، وأضاف خليل في تصريحاته إلى انتهاء جميع أعمال تصحيح أوراق إجابة المواد التي تم الانتهاء من تأدية امتحاناتها، وأشار إلى أنه يتم حاليا رصد الدرجات بلجان النظام والمراقبة بجميع المناطق على مستوى الجمهورية، وأكد خليل أنه قد أصدر تعليماته للقائمين على عملية التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات بضرورة تحرى الدقة الكاملة، والتزام المهنية في تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه، ووضع مصلحة الطلاب نصب أعينهم.

كما أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إن ما تحقق هذا العام من نجاح ، وخروج الامتحانات بالشكل الحضاري الذي أعترف به الجميع، كما أشاد أيضا بعدم وجود حالات غش منظمة أو ملحوظة أو تسريب للامتحانات، وكل هذا جاء نتيجة تضافر جل الجهود المبذولة من القائمين على عملية سير الامتحانات، كما أشاد أيضا بإخلاصهم في أعمالهم، وتحملهم الأمانة بكل صدق والذي سيكون الآثر البالغ في تحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات.

وأكد عباس أن بعض السلبيات البسيطة التي تم ملاحظتها ببعض لجان الامتحانات، ما هي إلا أعمال فردية، وكد أنه سيتم العمل على دراستها جيداً مع رؤساء اللجان في الدور الثاني حتى تكون امتحانات الأزهر نموذجًا يحتذى به في كافة الأنظمة التعليمية الأخرى، كما أشاد أيضا بالطلاب والطالبات بعدم انسياقهم وراء محاولات الغش.

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نتيجة شهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية الفصل الثاني 2019

تظهر نتيجة الشهادات الأزهرية على www.azhar.eg، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم التعرف عليها من خلال إدخال رقم جلوس الطالب، حيث يقوم الطالب في البداية باختيار المرحلة التعليمية، ويتم إدخال رقم الجلوس ثم يتم ضغط كلمة “بحث”.

نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 وطرق الاستعلام عن النتيجة

هناك طريقتين للاستعلام عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2018 وتتلخص في التالي:

الطريقة الأولى للاستعلام عن النتيجة

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها. الطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة كما يمكن التعرف أيضا على نتيجة الشهادة الثانوية وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بذلك، وهو تطبيق خاص بقطاع المعاهد الأزهرية على الهاتف المحمول، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية،بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة الشهادة الثانوية من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.

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الآن رابط الموقع الرسمي للأزهر الشريف || أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي الرسمي

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