رابط موقع الأزهر الشريف الإلكتروني التعليمي للنتائج 2019 : azhar eg splash .. نتيجة الثانوية...

رابط موقع الأزهر التعليمي 2019 والاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019، حيث أن بوابة الأزهر التعليمية هي الجهة الحصرية والوحيدة التي يتم نشر جميع نتائج المراحل الدراسية الأزهرية من خلالها، للعام الدراسي الحالي 2018-2019، ويتم قريبا نشر نتائج شهادة الثانوية الأزهرية، والإعدادية الأزهرية وذلك عبر رابط موقع الأزهر التعليمي 2019 باستخدام رقم الجلوس.

فقد أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ: صالح عباس، أعلن فضيلته عن انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب، وذلك لامتحانات الشهادة الثانوية من العام الدراسي الحالي، كما تم التصريح بأن عملية سير الامتحانات تمت في سهولة ويسر دون مل يعكر صفو العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

رابط موقع الأزهر التعليمي 2019

هو الرابط الرسمي الذي يتم نشر جميع نتائج امتحانات جميع المراحل الدراسية الأزهرية عليه كل عام، وقد قامت مشيخة الأزهر باستحداث النظام الإلكتروني للتعرف على النتائج من باب التسهيل على الطالب لمعرفة نتائجه، إلا أن الموقع لا يعتبر مصدرا أخيرا للتعرف على النتائج وعلى الطالب أن يراجع النتائج من جديد في المدرسة التابع لها فيما بعد.

معرفة النتائج الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

هناك طريقتين للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وتتلخص في التالي:

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الطريقة الأولى للاستعلام عن النتيجة



ويمكن التعرف على نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي المنتهي 2018/2019 وذلك من خلال الضغط على رابط موقع الأزهر التعليمي 2018 التالي موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، وعند الدخول لموقع نتائج الأزهر هذا، يتم كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة بحث، ومن ثم سيقوم الموقع بعرض نتيجة الطالب وجميع الدرجات التي حصل عليها في المواد التي امتحنها، ويتم إضافة رابط النتائج لموقع الأزهر الإلكتروني مع إعلان نتائج الامتحانات

الطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

كما يمكن التعرف أيضا على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك من خلال تحميل التطبيق الخاص بذلك، وهو تطبيق خاص بقطاع المعاهد الأزهرية على الهاتف المحمول فقط، والخاص ببوابة الأزهر الإلكترونية، بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول، ويمّكن التطبيق الخاص بالبوابة الإلكترونية بالقطاع الأزهري التعرف على نتيجة جميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وذلك من خلال الهاتف المحمول، سوف تظهر لك قائمة النتائج ومن ثم الدخول إليها والتعرف من خلال رقم الجلوس.

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الآن رابط الموقع الرسمي للأزهر الشريف || أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي 2018/2019 موقع الأزهر التعليمي الرسمي

ملحوظة هامة