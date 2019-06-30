الآن رابط الموقع الرسمي للأزهر الشريف || أخبار نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي...

رابط نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن قرب موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، وأن عملية التصحيح والمراجعة تتم على قدم وساق هذا وقد انتهت الامتحانات الخاصة بالمعاهد الأزهرية للمرحلة الثانوية.

من جهةٍ أخرى، أعلنت الإدارة المركزية لشئون التعليم؛ عن طبعها كشوفَ رصدٍ جديدة للصف الثالث الثانوي الأزهري، وسوف يتمّ تسليمها للمناطق الأزهرية فَوْرَ الانتهاء منها. ونوّهت الإدارة إلى أن مادة الحاسب الآلي مقررة فقط على المعاهد الخاصة والنموذجية، كما أنه إذا تخلف الطالب في مادتي الخط والتربية الفنية في الفصل الدراسي الأول؛ تُضاعَف له الدرجة في الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2019

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

قم بالدخول على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني للنتائج قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب اضغط كلمة بحث وستظهر لك النتيجة.

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طريقة الاستعلام عن نتائج المعاهد الأزهرية “ابتدائي ..إعدادي .. ثانوي”

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