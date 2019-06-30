تراند اليوم : اجازة عيد الاضحى ١٤٤٠ الخدمة المدنية

يتسائل الموظفين في الحكومة السعودية وفي القطاعات الخاصة عن موعد اجازة عيد الاضحى ١٤٤٠ لموظفي الدولة، من اجل البدء للتجهيز لعيد الاضحى المبارك، حيث ان كثير من الموظفين يريدون تجهيز الاضاحي لهذا العيد والتجهيز ايضا لقضاء اجازة العيد في اماكن ترفيهية، حيث ينتظر الكثير من الموظفين هذه العطلة لكي يستمتعوا باوقاتهم مع ابنائهم، والقيام بالسفر الى الاماكن الترفيهية للترفيه عن انفسهم من الروتين اليومي في العمل، لهذا سوف نضع بين ايديكم موعد اجازة عيد الاضحى ١٤٤٠ لموظفي الدولة الرسمي.

اجازة عيد الاضحى ١٤٤٠ لموظفي الدولة تقوم الحكومة السعودية في عيد الاضحى وفي عيد الفطر من كل عام باعطاء موظفيها اجازة من اجل الاستمتاع بأيام العيد من الاسرة والعائلة، والتي يمكن ان تصل مدة العطلة الى عشرة ايام حسب لائحة الاجازات الخاصة بموظفي المملكة.

موعد أجازة الموظفين عيد الأضحى 1440

تبدأ عطلة عيد الأضحى المبارك للموظفين بالقطاع الحكومي يوم 10 ذو الحجة والتي تصل الإجازة ما بين 10-12 يوم

وتبدأ للموظفين من يوم الخامس من ذي الحجة وحتى الخامس عشر

بينما القطاع الخاص أجازته من 3-7 أيام وفق حاجة صاحب العمل

يذكر ان اجازة موظفي الدولة في عيد الفطر سوف تكون في الخامس من شهر ذي الحجة اي في السابع والعشرين من شهر اغسطس، والتي سوف تستمر الى عشرة ايام حتى يوم ال14 ذي الحجة الموافق الخامس من شهر سبتمبر، ويبداو بالعودة الى اماكنهم بانتهاء اربعة ايام من الاجازة.