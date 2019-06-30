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تراند اليوم : رنا هويدي ورسالة لريهام سعيد بعد مرضها – صورة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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تتلقى المذيعة المصرية ريهام سعيد علاجًا مكثفًا في إحدى المستشفيات بعدما أصيبت بفيروس خطير، بحسب الأطباء، أصاب وجهها وخضعت لعملية جراحية مستعجلة.

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لم يذكروا نوع الباكتيريا أو الفيروس، واكتفوا بوصفها بالخطيرة، وإن ريهام تعاني كثيرًا مؤخرًا والعملية لم تساعدها على التخلص من الفيروس، ويتخوّف الأطباء من وصولها إلى الأنسجة الدماغية في المخ.

خامس بطلات أفلام الإباحية، التي خرجت من السجن مؤخرًا، وجهت رسالة إلى ريهام وقالت: (ربنا يقويك يا رب).

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رسالة رنا هويدي لريهام سعيد
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