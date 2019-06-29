تراند اليوم : فيديو عمرو وردة .. فضيحة الفيديو المسرب لعمرو ورده وسببت استبعاده من المنتخب المصري

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عمرو وردة الاباحي مما أثار جدلاً واسعاً ، لاسيما بعد تفعيلهم لهاشتاج فضيحة فيديو عمرو وردة على منصتي فيسبوك وتويتر، مما دفع الاتحاد المصري لكرة القدم لاستبعاد اللاعب عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري الأربعاء، وفقا لتصريحات رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

وقال أبو ريدة إن قرار استبعاد اللاعب، 25 سنة، جاء "في إطار الحفاظ على الانضباط والالتزام والتركيز في الفريق."

وأضاف: "استبعاد عمرو وردة جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري لفريق المنتخب الوطني المصري لكرة القدم."

وتداول مشاركون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير أخلاقي يزعمون أنه يخص اللاعب المصري المحترف في الدوري اليوناني في صفوف نادي أتروميتوس، لكن اللاعب نفى أي علاقة له بهذا المقطع، وقال إنه "مفبرك".

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وكانت صحف ومواقع مصرية محلية تناولت، في أعقاب مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا يوم 21 يونيو/حزيران، تقارير عن اتهامات للاعب المصري بالتحرش بعارضة أزياء مصرية.

بدورها وجهت المكسيكية "جيوفانا فال" التى نشرت الفيديو المخل الذى تسبب في استبعاد عمرو وردة من المنتخب رسالة إلى منتقديها.

قالت عارضة الأزياء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها لا تفهم أسباب هذه الانتقادات.

وأضافت جيوفانا "لا أفهم الأشخاص الذين يقولون إنني دمرت حياة عمرو وردة، عذرا، لكنني لا أتحرش جنسياً بالعديد من النساء".