تراند اليوم : نتائج الامتحان الموحد للسنة الثالثة اعدادي 2019

غزة/ الخليج 365/ من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم المغربية في التاسع والعشرين من الشهر الحالي نتائج الامتحان الموحد للسنة الثالثة اعدادي 2019 . وجاء هذا القرار بعد تيسيير عملية التصحيح بفضل استعمال منظومة معلوماتية لتدبير امتحانات البكالوريا لمسك النقط من طرف الأستاذات والأساتذة المصححين بمراكز التصحيح.

وسيتم الإعلان عن النتائج المذكورة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عبر مسطحة Taalim.ma الخاصة بالمترشحات والمترشحين المتمدرسين، وعبر موقع "ترشيحات" بالنسبة للمترشحات والمترشحين الأحرار، وبالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين عبر البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma.

وتثير الوزارة انتباه المترشحات والمترشحين أن النتائج الرسمية سيعلن عنها فقط عبر الوسائط المشار إليها أعلاه.