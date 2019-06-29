تراند اليوم : خالد يوسف هل أرسل هدية لرنا هويدي؟ – صورة

بعد 5 أشهر على سجنها، أخلت المحكمة المصرية سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري خالد يوسف من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

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اليوم، نشرت صورة لهدية كانت تلقتها من أحدهم كُتب عليها إسمها، وقالت: (شكرًا حبيبي دايمًا فاكرني).

البعض اعتقد أن الهدية من زوجها السابق خالد يوسف، لأنها لم تعلن عن اسمه كي لا تعرضه لأي انتقاد. لكن هذه الهدية ليست منه لأن علاقتهما انتهت قبل انتشار الفيديوهات الإباحية لهما.