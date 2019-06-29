الارشيف / منوعات

تراند اليوم : خالد يوسف هل أرسل هدية لرنا هويدي؟ – صورة

0 نشر
Sara Al Asrawi 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

بعد 5 أشهر على سجنها، أخلت المحكمة المصرية سبيل ، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري من ضمن الأفلام التي ورطت مجموعة من الضحايا النساء.

اقرأ: الإفراج عن رنا هويدي في قضية فيلم الجنس مع خالد يوسف

اليوم، نشرت صورة لهدية كانت تلقتها من أحدهم كُتب عليها إسمها، وقالت: (شكرًا حبيبي دايمًا فاكرني).

البعض اعتقد أن الهدية من زوجها السابق خالد يوسف، لأنها لم تعلن عن اسمه كي لا تعرضه لأي انتقاد. لكن هذه الهدية ليست منه لأن علاقتهما انتهت قبل انتشار الفيديوهات الإباحية لهما.

رنا هويدي والهدية التي تلقتها
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا