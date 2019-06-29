تراند اليوم : سما المصري: التحرش بي أفضل! – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري فيديو جديدًا لها، ظهرت تنظف منزلها لوحدها، وقالت إنها كانت تستعد لمشاهدة مباراة مصر في كأس أمم أفريقيا لكن ظروف خاصة منعتها.

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وهنأت المنتخب المصري على الفوز الكبير، بعدما سجل هدفين في مرمى الكونغو، وارتدت فستاناً زهريًا، وقالت: (خدامه خدامه مفيش كلام على رأي مرتضى منصور ابن ابو صفيحه المتهم بالاختلاس… ياحبيبتي يامصر يامصر)

وتمنت في الفيديو لو أنها شاهدت المباراة مباشر من الملعب حتى لو تعرضت للتحرش الذي كان أفضل من تنظيف منزلها.