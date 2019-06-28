تراند اليوم : رانيا يوسف تقارن بين ازمة عمرو وردة وازمة فساتنها الفاضح

رانيا يوسف تقارن بين ازمة عمرو وردة وازمة فساتنها الفاضح

قامت الفنانة المصرية رانيا يوسف، باثارة الجدل بعد فضيحة اللاعب عمرو وردة، واتهامة بالتحرش بعارضة الازياء والذى تم استبعاده على اثرها من اللعب فى المنتخب، ثم عاد مرة اخرى بعد تقديم اعتذار.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها بالفستان الذى ارتدته افى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى، ويجمعها فى الصورة عمرو وردة، وقارنت رانيا بين فستانها وبين فعل وردة الذى خدش الحياء.

وطرحت سؤال على المحامين الذين تقدموا ضدها ببلاغات الى النائب العام، حيث قالت فستاني خدش الحياء العام ودعا للرذيلة، وعمل فعل فاضح في الطريق العام، وبلاغ تلات صفحات للنائب العام، لكن التحرش لا.. ليه الكيل بمكيالين !!!”.

كما اضافت رانيا رانيا يوسف: “انا مش مع حد ضد حد .. انا عندي بنات عاوزه أبقى مطمنه عليهم وهما ماشين في شوارع بلدي.”.

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