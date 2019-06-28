نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني للنتائج| تعرف على نتيجة الدبلوم...

تعرف على موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والتي من المنتظر أن تظهر الأسبوع المقبل، حيث قال نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد، أن نتيجة الدبلومات ستظهر منتصف الأسبوع المقبل، حيث تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، ووضع الدرجات للامتحانات النظرية والعلمية، وتم أيضا تجميع النتائج من الكنترولات على مستوى الجمهورية، كما تم تحديد أوائل الدبلومات الفنية 2019، ولم يتبقى سوى القليل على اعلان النتيجة، ويمكن للطالب أن يحصل عليها من خلال رقم الجلوس، على بوابة التعليم الفني أو مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، وأضاف أن النتيجة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وأيام قليلة وسيتم اعتمادها رسميا، وسترفع على المواقع الرسمية للنتيجة.

تم ظبط حالات غش في امتحانات الدبلوم الفني في جميع الشعب، وتنوعت أساليب الغش ولكن أبرزها انتحال شخصية طالب، وذلك لحضور الامتحان بدلا منه، واتخذت الإدارة الإجراءات اللازمة ضد هذا الأمر.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كما ذكرنا سابقا ستظهر نتيجة الثانوي الفني برقم الجلوس على المواقع الرسمية لها، وينتظر كل طالب وطالبة تحقيق النجاح والتفوق، والانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، سواء مرحلة الجامعات الحكومية، أو المعهد الفني للقوات المسلحة، والجامعات التكنولوجية، وكل منهما له شروط معينة للقبول يتم تحديدها كل عام، وقد تختلف الشروط أو تبقى كما هي، ويضم التعليم الفني شعب متعددة منها” التجاري، الزراعي، الصناعي، التمريض، الفندقي”، وجميعها تقدم فائدة كبيرة للوطن وتهتم الدولة بمستقبل التعليم الفني، لما ترى فيه من أهمية كبيرة لمستقبل الوطن.

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

سنعرض لكم رابط نتيجة الثانوية الفنية 2019، وعند الاستفسار عن النتيجة، يتم في البداية اختيار الشعبة، ثم كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على بحث، وستظهر النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي.

فيديو عن أهمية التعليم الفني:

شروط الدخول إلى المعهد الفني للقوات المسلحة

يتيح المعهد الفني للقوات المسلحة الدخول له وفق شروط معينة، ويستقبل كل عام أكثر من 2000 طالب، ومن أهم الشروط الخاصة بالمعهد، حسن سير وسلوك الطالب، وأيضا حسن سيرة العائلة، وحصول الطالب على المجموع المحدد من قبل المعهد الفني، ولا يزيد عمر الطالب عن 22 عام قد يحدث تغيير طفيف في هذا الشرط وقد يبقى كما هو، يمكنكم كتابة تعليق أسفل المقال للحصول على النتيجة فور ظهورها.

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