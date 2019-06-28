البوابة المصرية للتعليم الفني نتيجة الصف الاول الثانوي الصناعي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس...

نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الجيزة
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الاسكندرية
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة القليوبية
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة السويس
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الشرقية
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة دمياط
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة كفر الشيخ
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة البحر الاحمر
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة البحيرة
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة اسيوط
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الاسماعيلية
ثانوي صنايع الصف الاول محافظة قنا
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة سوهاج
نتيجة نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة المنيا
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الفيوم
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة بنى سويف
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة بورسعيد
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة مرسى مطروح
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الدقهلية ا
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة المنوفية
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الغربية
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة اسوان
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الاقصر
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الودى
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة الجديد
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة جنوب سينا
نتيجة ثانوي صنايع الصف الاول محافظة شمال سينا