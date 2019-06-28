موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019.. وانتهاء الامتحانات يوم السبت المقبل

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والتي من المتوقع أن تظهر في منتصف شهر يوليو 2019، وتنتهي امتحانات الثانوي الأزهري يوم السبت القادم، وتبدأ عمليات التصحيح في أول الشهر القادم شهر 7، فعادة تستغرق عملية تصحيح أوراق الامتحانات نحو أسبوعين، كما تنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم 3 يوليو 2019 لتبدأ بعدها عمليات التصحيح أيضا، ومن المنتظر أن يظهر تنسيق الثانوية الأزهرية 2019، بعد ظهور النتيجة بمدة قليلة، مثلها مثل الثانوية العامة ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة هذا العام عن العام الماضي.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في الكنترول، وبعد اعتمادها رسميا تظهر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية، ويتم الاعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي لوكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، للإعلان عن النتيجة و أوائل الثانوية الأزهرية 2019، والاعلان عن موعد الدور الثاني، وموعد فتح باب التظلم على النتيجة، حيث يمكن تقدم تظلم على النتيجة عند ظهورها، في حالة كانت الدرجات أقل مما يستحقها الطالب، وسيتم الاعلان عن كيفية التقديم وخطواته.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

يتم تصحيح أوراق امتحانات الثانوي الأزهري 2019، في عشر مراكز على مستوى الجمهورية، وستنتهي الامتحانات يوم السبت 29 يونيو 2019، ويؤدي 154954 طالب وطالبة الامتحانات، منهم 103067 طالب وطالبة في الأدبي، و 51887 في العلمي، و 155 طالب في معهد العلوم الإسلامية.

بوابة الأزهر الإلكترونية

من خلال بوابة الأزهر التعليمية، يمكن للطالب معرفة النتيجة بالدرجات والمجموع الكلي، من خلال كتابة رقم الجلوس في الخانة المحددة له، وذلك كما حدث في نتيجة الإعدادية، وقد يواجه الموقع حينها الضغط الشديد، نتيجة كثرة الزوار لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، لذلك في حالة مواجهة هذه المشكلة يمكنك غلقه قليلا ثم معاودة فتحه مرة أخرى.

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