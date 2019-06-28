بوابة الأزهر الإلكترونية Azhar تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019..وموعد انتهاء...

تعرف على موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 والتي ستظهر خلال الشهر القادم، حيث ستنتهي الامتحانات يوم السبت المقبل 29 يونيو، وتبدأ بعدها على الفور عملية تصحيح أوراق الامتحانات، وتؤخذ عملية التصحيح قرابة أسبوعين، لذلك من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوي الأزهري في منتصف يونيو المقبل 2019، وستنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم 3يونيو، وبذلك ستبدأ عمليات التصحيح في شهر يونيو أيضا، ولكن من المتوقع أن يتم الاعلان عن نتائج الأزهري قبل الثانوية العامة، وعن تنسيق الجامعات 2019 سيبدأ بعد الاعلان عن النتيجة بمدة قليلة، ومتوقع أيضا أن تكون نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الترم الثاني

يتمنى الطلاب تحقيق النجاح والتفوق في نتيجة الثانوي الأزهري 2019، حيث تنقلهم لمرحلة تعليمية جديدة وتحدد مستقبلهم الدراسي، وسيتم تصحيح أوراق الثانوية الأزهرية في عشر مراكز، على مستوى جمهورية مصر العربية، وكما ذكرنا سابقا ستنتهي الامتحانات يوم السبت القادم، ويشترك 154954 طالب في الامتحانات، منهم 51887 طالب وطالبة في العلمي، و 103067 طالب وطالبة في القسم الأدبي، وأيضا يؤدي الامتحان 155طالبا في معهد العلوم الإسلامية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الترم الثاني

من المنتظر أن يتم الاعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2019، من خلال مؤتمر صحفي لوكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، بالإضافة للإعلان عن موعد الدور الثاني، وموعد فتح باب التظلمات على النتيجة، حيث يمكن لأي طالب أزهري تقدم تظلم على نتيجته، في حالة رؤية الطالب بأن النتيجة أقل مما يستحق، وعن كيفية التنسيق و أوائل الثانوية الأزهرية 2019.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

سنعرض لكن رابط بوابة الأزهر التعليمية، والتي سيظهر عليها نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 فور اعتمادها رسميا، وعند كتابة رقم جلوس الطالب، ستظهر له نتيجته بالدرجات وسواء ناجح أو دور ثاني ومجموعه، ومع كثرة استخدام الموقع للاستفسار عن النتيجة، قد يواجه الموقع ضغط عند محاولة فتحه، ولمعالجة هذه المشكلة يمكن غلقه لمدة دقائق قليلة ثم معاودة فتحه مرة أخرى.

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