إجابة امتحان الجغرافيا الرسمية (الإجابات النموذجية) وطريقة توزيع درجات أسئلة الامتحان...

انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي بالأمس الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، وقد أشارت العديد من التقارير الصحفية أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن نقاط خلافية إلا في حدود ضيقة جدا، وقد أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم رسميا عن نموذج إجابة امتحان الجغرافيا الرسمي والمعتمد من قبل الوزارة، وبدورنا في موقع نجوم مصرية نعرضه على كل أبنائنا من طلبة وطلاب الصف الثالث الثانوي للتعرف على الإجابات النموذجية لامتحان الجغرافيا، بجانب ذلك يتضمن هذا النموذج توزيع الدرجات على كل سؤال من أسئلة الامتحان

فيما يلي نعرض عليكم الإجابات النموذجية لامتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2019، مع توضيح موعد امتحان علم النفس القادم والمقرر على الشعبة الأدبية في الثانوية العامة هذا العام.

نموذج إجابة امتحان الجغرافيا الرسمي

بعد انتهاء امتحان مادة الجغرافيا تباينت الآراء حول بعض الأسئلة في الامتحان حتى ظهر النموذج الرسمي ليقدم الإجابات النموذجية والتي سيتم تحديد الدرجات بناء عليها، ويمكنكم التعرف عليه فينا يلي.

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امتحان علن النفس

من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبية الأدبية امتحان مادة علم النفس يوم السبت القادم الموافق التاسع والعشرون من شهر يونيو الجاري، على أن تبدأ لجان الثانوية العامة هذا الامتحان في تمام التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية بالتزامن مع هذا الامتحان امتحان مادة الجيولوجيا في نفس التوقيت تماما.

بهذا متابعي موقع نجوم مصرية نكون قد انتهينا من تقديم النموذج الرسمي لأجابه امتحان الجغرافيا، ويعدنا استقبال أي أسئلة أو استفسارات بخصوص ما سبق عرضه عن طريق التعليقات.

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